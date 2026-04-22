Carabinieri | dopo 38 anni di servizio va in congedo il luogotenente Marco Martini

Il 22 aprile, i Carabinieri e la comunità di Pontedera si sono riuniti per salutare il luogotenente Marco Martini, comandante della stazione locale, che dopo 38 anni di servizio lascia il suo incarico. L’evento segna la conclusione di una lunga carriera dedicata all’Arma dei Carabinieri, durante la quale ha svolto molte funzioni e ha lavorato al fianco della popolazione locale.

L'Arma dei Carabinieri e la comunità di Pontedera salutano oggi, 22 aprile, il Luogotenente Carica Speciale Marco Martini, Comandante della Stazione Carabinieri di Pontedera, che si congeda dopo 38 anni di onorato servizio. La sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento umano e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Carabinieri, dopo anni di onorato servizio nell'Arma arriva il congedo per due militariQuesta mattina, alla sede del comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna, il colonnello Andrea Lachi ha ringraziato due militari prossimi al... 38 Carabinieri: 50 anni di servizio e onore a PalermoIl 5 marzo 2026, presso la caserma Giacinto Carini di Palermo, si è svolta una cerimonia solenne dedicata a cinquant’anni di servizio nell’Arma dei...