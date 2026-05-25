Rissa al porto di Capri schiaffi calci e spintoni tra turisti | interviene la Guardia Costiera
Una rissa tra turisti si è verificata al porto di Capri mentre attendevano l’imbarco sul traghetto. La colluttazione ha coinvolto diverse persone con schiaffi, calci e spintoni. La Guardia Costiera è intervenuta sul posto per sedare la lite e riportare la calma. Non sono stati segnalati feriti gravi. La situazione è stata gestita immediatamente dalle forze dell’ordine presenti nel porto.
Rissa al porto di Capri tra turisti durante l'attesa per l'imbarco sul traghetto. Interviene la Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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