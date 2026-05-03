Ubriaco e drogato aggredisce i sanitari | poi calci pugni e sputi alla polizia

Un uomo che aveva bisogno di assistenza è stato coinvolto in un episodio violento dopo aver aggredito i sanitari intervenuti. Quando sono arrivati gli agenti di polizia, l’uomo ha continuato a reagire con calci, pugni e sputi, rendendo difficile l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è svolto in un contesto in cui il soggetto si trovava in uno stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti.

Doveva essere soccorso, ha finito per aggredire chi stava cercando di aiutarlo. E quando sono arrivati gli agenti, la situazione è degenerata ulteriormente, tra calci, pugni e sputi.L'aggressione ai sanitari del 118 È successo nei giorni scorsi alla fermata della metropolitana in viale Europa, a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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