Capo d’Orlando prova a disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ma i carabinieri la recuperano | arrestato 48enne
Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Capo d’Orlando dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. Durante un controllo, ha cercato di disfarsi di alcune sostanze lanciandole dalla finestra, ma i militari le hanno recuperate. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato eseguito sul posto.
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato a Capo d’Orlando un 48enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo è scattato nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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