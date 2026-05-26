Capo d’Orlando prova a disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ma i carabinieri la recuperano | arrestato 48enne

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Capo d’Orlando dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. Durante un controllo, ha cercato di disfarsi di alcune sostanze lanciandole dalla finestra, ma i militari le hanno recuperate. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato eseguito sul posto.

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata di Militello hanno arrestato a Capo d’Orlando un 48enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo è scattato nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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