Capo d’Orlando prova a disfarsi della droga lanciandola dalla finestra ma i carabinieri la recuperano | arrestato 48enne

Notizia in breve

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Capo d’Orlando dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. Durante un controllo, ha cercato di disfarsi di alcune sostanze lanciandole dalla finestra, ma i militari le hanno recuperate. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato eseguito sul posto.