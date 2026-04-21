Arrivano i carabinieri in casa e cerca di disfarsi della droga lanciandola dal balcone | arrestato

I carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori "Sicilia" e del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 26enne domiciliato a Belpasso, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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