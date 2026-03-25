Torino lancia la droga dalla finestra del cucinino per sfuggire al controllo | arrestato 48enne

A Torino, un uomo di 48 anni è stato arrestato per detenzione di droga. Le forze dell’ordine hanno sequestrato cocaina, hashish e marijuana durante una perquisizione domiciliare, avvenuta in seguito a una segnalazione. In un tentativo di fuga, ha lanciato la droga dalla finestra del cucinino, ma è stato comunque fermato.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Torino dalla Polizia di Stato. Un cittadino italiano di 48 anni è stato fermato dagli agenti dell’UPGSP dopo che, durante un controllo, sono stati rinvenuti cocaina, hashish e marijuana nella sua abitazione. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione di attività di spaccio in corso Salvemini. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti dell’UPGSP si è svolto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio. Gli operatori sono stati allertati dalla Sala operativa 112NUE in merito a una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti presso un’abitazione situata in corso Salvemini, a Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Torino, lancia la droga dalla finestra del cucinino per sfuggire al controllo: arrestato 48enne Articoli correlati Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del maritoAGI - Si è lanciata dalla finestra della propria abitazione in corso Genova, a Ventimiglia (IM), per sfuggire alla violenza del marito. Tutto quello che riguarda Torino lancia la droga dalla finestra... Argomenti discussi: L’esercito dei 900 affiliati che sfida lo Stato: le mani delle cosche sul Piemonte. Torino, lancia la droga dalla finestra del cucinino per sfuggire al controllo: arrestato 48enneArrestato a Torino un 48enne per detenzione ai fini di spaccio: cocaina, hashish e marijuana sequestrati in casa dopo una segnalazione. virgilio.it Lancia la droga dalla finestra alla vista della polizia: arrestato 48enneHa provato a liberarsi della droga in pochi secondi, lanciandola dalla finestra della cucina nel tentativo di far sparire le prove. Un gesto rapido, ma non abbastanza per sfuggire al controllo degli ... giornalelavoce.it