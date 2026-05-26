Capitalismo familiare la sfida è il futuro | servono lungimiranza visione mercati esteri e un po’ di fortuna

Da ildenaro.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le imprese a gestione familiare devono puntare su lungimiranza, esperienza e apertura ai mercati esteri per garantire il proprio futuro. La capacità di innovare e un pizzico di fortuna sono elementi chiave per superare i cento anni di attività e affrontare le sfide future. Questi fattori rappresentano la strategia principale per sostenere la continuità nel tempo e mantenere la competitività nel mercato globale.

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Lungimiranza, esperienza, visione, capacità di aprirsi ai mercati internazionali, innovazione e un pizzico di fortuna, è la combinazione di ingredienti che permette a un’impresa di superare il secolo di vita e, soprattutto, di affrontare le sfide del domani. È il filo conduttore emerso a “ Generazioni in dialogo. Cultura d’impresa tra memoria e futuro”, il convegno promosso da I Centenari – Associazione Aziende storiche Familiari Italiane in collaborazione con Museimpresa, che si è tenuto oggi alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il messaggio che attraversa l’intero confronto è netto: per le imprese familiari la memoria non è nostalgia, ma strategia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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