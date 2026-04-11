Dal 12 al 15 aprile, Verona sarà teatro di Vinitaly, l'evento internazionale dedicato al settore vitivinicolo. Durante i quattro giorni, la città accoglierà numerosi interventi di Confagricoltura, tra incontri istituzionali e sessioni tecniche. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra operatori del settore e mercati esteri, attirando espositori e visitatori da diverse parti del mondo.

Dal 12 al 15 aprile, la città di Verona ospiterà il consueto appuntamento internazionale con il settore vitivinicolo, vedendo Confagricoltura protagonista di un programma denso di interventi istituzionali e tecnici. L’organizzazione ha allestito uno spazio espositivo di oltre 500 metri quadrati nella Hall Area D, dove si svilupperanno masterclass, momenti di confronto economico e percorsi di degustazione mirati a valorizzare le eccellenze agricole italiane nel mondo attraverso incontri B2B e abbinamenti tra vini e prodotti d’alta qualità. Un calendario istituzionale tra Europa e imprese agricole. La programmazione dei prossimi giorni prevede una successione serrata di interventi che coinvolgeranno i vertici del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: la sfida di Confagricoltura tra innovazione e mercati esteri

Vinitaly 2026, il Piemonte schiera 108 aziende: arriva il nuovo osservatorio per i mercati esteriAnche quest'anno il Piemonte sarà presente alla 58esima edizione di Vinitaly, a Verona Fiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile, con uno spazio di...

Temi più discussi: Vinitaly, il Lazio sfida Toscana e Piemonte con 61 etichette: Il nostro padiglione oscurerà tutti; Dazi, consumi in calo e nuove rotte: la sfida del Piemonte parte dal Vinitaly; Il Vinitaly sfida le crisi. Turismo, degustazioni e un’infinità di eventi; Duca di Salaparuta a Vinitaly 2026: Nuovi Linguaggi e Icone.

Il Vinitaly sfida le crisi. Turismo, degustazioni e un’infinità di eventidi Michele Mezzanzanica Oltre quattromila aziende enologiche, più di mille buyer e operatori provenienti da 130 Paesi, un palinsesto ufficiale ... quotidiano.net

Vinitaly 2026: Coldiretti lancia la sfida per liberare il vino dalle cateneVinitaly 2026: segui Casa Coldiretti per liberare il vino dalle catene della burocrazia. Degustazioni, incontri e chef stellati. Scopri di più! vicenzareport.it

Vinitaly, Confagricoltura Puglia: “La sfida è difendere valore e identità” - facebook.com facebook

Confagricoltura protagonista a Vinitaly 2026 Dal 12 al 15 aprile vi aspettiamo a Verona, nel nostro spazio espositivo (Hall Area D), con un ricco calendario di appuntamenti che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, esperti del mondo e x.com