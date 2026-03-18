Capitale della Cultura 2028 vince Ancona Un milione per eventi manifestazioni e iniziative culturali

Ancona è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2028 durante una cerimonia al Ministero della Cultura, alla presenza della giuria e dei rappresentanti delle città finaliste. La decisione è stata comunicata oggi nella Sala Spadolini, con l’annuncio ufficiale che ha assegnato alla città un milione di euro destinato a eventi, manifestazioni e iniziative culturali per l’anno prossimo.

È Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi durante la cerimonia nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza della giuria e dei rappresentanti delle città finaliste. A proclamare la vincitrice è stato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha sottolineato il valore crescente dei progetti presentati. La città marchigiana ha conquistato il titolo grazie al dossier “Ancona. Questo adesso”. Il riconoscimento garantirà ad Ancona un finanziamento di un milione di euro, destinato alla realizzazione delle iniziative culturali previste nel progetto. Un investimento che punta a valorizzare il patrimonio locale e a rafforzare l’attrattività turistica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Capitale della Cultura 2028, vince Ancona. Un milione per eventi, manifestazioni e iniziative culturali Articoli correlati Capitale della cultura 2028, Ancona lancia la sfida alla coppia Forlì-Cesena: chi vince otterrà anche un milione di euroForlì, 21 gennaio 2026 – Nei giorni in cui L’Aquila diventa a tutti gli effetti capitale italiana della cultura 2026, si apre la corsa per la... Leggi anche: Ancona Capitale della cultura 2028, un milione alla città per realizzare il programma nel dossier Una selezione di notizie su Capitale della Cultura Temi più discussi: Capitale della Cultura 2028: il 18 marzo la proclamazione ufficiale. Ecco le città in gara; Capitale della Cultura 2028, si decide il 18 marzo; Capitale della Cultura 2028, mercoledì il verdetto: Nessun rimpianto, comunque vada è una vittoria; Sarzana candidata ligure a Capitale della Cultura 2028. Ancona capitale italiana della cultura 2028, l'annuncio di GiuliLa Capitale italiana della Cultura 2028 è Ancona. L'ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al Collegio romano. Le ... iltempo.it Capitale della Cultura 2028, delusione per Mirabella Eclano: Ancona è la città sceltaAnnunciata ufficialmente la Capitale della Cultura 2028: è Ancora. Delusione per Mirabella Eclano, unica città della Campania che era riuscita ad accedere alla fase finale ... ilmattino.it Ancona è stata scelta come Capitale della Cultura 2028. Ha avuto la meglio sulle altre 9 candidature italiane. - facebook.com facebook Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzo x.com