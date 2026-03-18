Capitale della Cultura 2028 delusione per Mirabella Eclano | Ancona è la città scelta

Da ilmattino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione sulla Capitale della Cultura 2028 è stata annunciata e la città scelta è Ancona. Mirabella Eclano, unica rappresentante della Campania nella fase finale, si è vista esclusa dalla designazione ufficiale. La selezione è stata comunicata pubblicamente, lasciando delusa la comunità locale che aveva partecipato al processo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e annunci pubblici.

Annunciata ufficialmente la Capitale della Cultura 2028: è Ancona. Delusione per Mirabella Eclano, unica città della Campania che era riuscita ad accedere alla fase finale della selezione. A proclamarla è stato il Ministro della cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Luca Galassi, Vincenzo Trione, Luisa Piacentini, Vicky Diquattro, Davide Rossi e Stefano Baia Curioni. Capitale della Cultura 2028, il 18 marzo ci sarà la proclamazione: Campania presente con Mirabella Eclano Presenti anche i rappresentanti delle dieci città finaliste che erano, oltre ad Ancona con il dossier «Ancona. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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