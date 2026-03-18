Capitale della Cultura 2028 delusione per Mirabella Eclano | Ancona è la città scelta

La decisione sulla Capitale della Cultura 2028 è stata annunciata e la città scelta è Ancona. Mirabella Eclano, unica rappresentante della Campania nella fase finale, si è vista esclusa dalla designazione ufficiale. La selezione è stata comunicata pubblicamente, lasciando delusa la comunità locale che aveva partecipato al processo. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e annunci pubblici.

Annunciata ufficialmente la Capitale della Cultura 2028: è Ancona. Delusione per Mirabella Eclano, unica città della Campania che era riuscita ad accedere alla fase finale della selezione. A proclamarla è stato il Ministro della cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Luca Galassi, Vincenzo Trione, Luisa Piacentini, Vicky Diquattro, Davide Rossi e Stefano Baia Curioni. Capitale della Cultura 2028, il 18 marzo ci sarà la proclamazione: Campania presente con Mirabella Eclano Presenti anche i rappresentanti delle dieci città finaliste che erano, oltre ad Ancona con il dossier «Ancona. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Capitale della Cultura 2028, delusione per Mirabella Eclano: Ancona è la città scelta Articoli correlati È Ancona la Capitale italiana della Cultura: delusione per Mirabella EclanoTempo di lettura: 2 minutiÈ Ancona ad aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Capitale italiana della Cultura 2028, la Regione Campania sostiene Mirabella EclanoLa Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Contenuti utili per approfondire Capitale della Cultura Temi più discussi: Capitale della Cultura 2028: il 18 marzo la proclamazione ufficiale. Ecco le città in gara; Capitale della Cultura 2028, si decide il 18 marzo; Capitale della Cultura 2028, mercoledì il verdetto: Nessun rimpianto, comunque vada è una vittoria; Sarzana candidata ligure a Capitale della Cultura 2028. Ancona è la Capitale italiana della italiana 2028Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. A proclamarla è stato il ministro della cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del min ... adnkronos.com Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. A proclamarla è stato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi a Roma, nella Sala Spadolini del Min ... tg24.sky.it Ancona proclamata Capitale italiana della Cultura 2028 x.com Catania battuta nella gara per "Capitale della cultura 2028", ha vinto Ancona Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La Capitale italiana della Cultura riceve un contributo di 1 milione di euro per realizzare il proprio progetto Leggi l’articolo - facebook.com facebook