A Tignes, in Francia, si è conclusa la Coppa del Mondo di sci freestyle con gare di Big Air e slopestyle. Miro Tabanelli ha concluso la stagione con un risultato positivo nel Big Air, mentre Gasslitter ha confermato la sua presenza ai livelli più alti nelle competizioni. Le gare hanno visto protagonisti atleti di diverse nazioni, con diverse esibizioni di alto livello.

A Tignes (Francia) si è conclusa la Coppa del Mondo per quanto riguarda Big Air e slopestyle, discipline dello sci freestyle che sono state protagoniste anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver trionfato nello slopestyle nella giornata di ieri, Miro Tabanelli si è rimesso in gioco nel Big Air ed è andato a caccia di un nuovo colpaccio: un errore nella prima run (35.50) lo ha costretto a tenere il tutto per tutto, portando a casa 80.00 nella seconda prova e 84.00 nella terza, chiudendo così al sesto posto con il riscontro totale di 164.00. Il 21enne emiliano si è fermato a sei lunghezze e mezza dal terzo gradino del podio, su cui è salito lo statunitense Troy Podmilsak (170. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli chiude la stagione con un bel Big Air a Tignes. Gasslitter si conferma ad alti livelli

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