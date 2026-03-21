Dopo la vittoria contro il Cagliari, il centrocampista scozzese ha parlato ai microfoni di BBCAlba, esprimendo il suo dispiacere per non aver giocato e sottolineando di aver dedicato molto impegno per tornare ai livelli migliori. Ha ricordato quanto sia difficile accettare di non scendere in campo, anche se ha lavorato duramente per migliorarsi. Le sue parole sono arrivate nel post-partita, in un momento di soddisfazione per la vittoria della squadra.

Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BBCAlba dopo la vittoria sul Cagliari grazie ali suo gol nei primi minuti della partita. “Ovviamente ho avuto un problema al tendine del bicipite femorale che necessita di cure. Ho lavorato molto in palestra per tornare ad un alto livello e giocare di nuovo regolarmente. Il match col Cagliari? Qualche volta devi spingere ancora di più, ma era difficile perché ci lasciavano pochi spazi: il rientro di Kevin De Bruyne ci ha aiutato a trovare i varchi giusti, è una enorme aggiunta per noi. Ci siamo allenati tanto sulle posizione giuste da trovare, e poi crediamo tanto in ciò che facciamo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay: “Odio non giocare, ho lavorato molto per tornare ad alti livelli”

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