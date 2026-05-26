Notizia in breve

Nella località di Capanne di Montopoli Valdarno si svolge la quarta edizione di “Capanne Sotto le Stelle”. La manifestazione prevede una serata di musica e intrattenimento con un dj tour proveniente dalla discoteca Concorde. L’evento si svolge in un contesto all’aperto e si svolge di sera, offrendo un’anteprima dell’estate locale. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi rilevanti legati alla manifestazione.