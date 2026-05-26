Capanne sotto le stelle

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella località di Capanne di Montopoli Valdarno si svolge la quarta edizione di “Capanne Sotto le Stelle”. La manifestazione prevede una serata di musica e intrattenimento con un dj tour proveniente dalla discoteca Concorde. L’evento si svolge in un contesto all’aperto e si svolge di sera, offrendo un’anteprima dell’estate locale. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi rilevanti legati alla manifestazione.

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Torna per la sua quarta edizione “Capanne Sotto le Stelle”, la manifestazione che farà vivere una vera anteprima d’estate a Capanne di Montopoli Valdarno con una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con il dj tour della mitica discoteca Concorde.L’appuntamento è per martedì 2. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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