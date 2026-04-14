Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli treni nel caos | cancellazioni e ritardi record
Martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma si sono verificati importanti rallentamenti a causa di un guasto tecnico avvenuto nelle prime ore del mattino al nodo ferroviario di Napoli. La situazione ha provocato numerose cancellazioni e ritardi record sui treni in circolazione, creando disagi tra i viaggiatori e influenzando la regolarità dei collegamenti tra le due città. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per diverse ore e sono in corso interventi per ripristinare la normale operatività.
(Adnkronos) – Forti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo ferroviario di Napoli nelle prime ore del mattino, attorno alle 6. L’inconveniente, comunicato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sta provocando ritardi fino a 120–180 minuti, cancellazioni e modifiche alla circolazione. I disagi, secondo gli aggiornamenti, stanno coinvolgendo sia treni Frecciarossa sia Italo, con effetti che si stanno estendendo anche ai treni Intercity e ai collegamenti a lunga percorrenza. La circolazione dei treni Alta Velocità risulta fortemente compromessa. Diverse corse sono state cancellate o deviate sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con conseguenti allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 170 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma.
Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli?Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti, cancellazioni e variazioni. Cosa sta succedendoMattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma.
Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook
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