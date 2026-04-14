Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli treni nel caos | cancellazioni e ritardi record

Martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma si sono verificati importanti rallentamenti a causa di un guasto tecnico avvenuto nelle prime ore del mattino al nodo ferroviario di Napoli. La situazione ha provocato numerose cancellazioni e ritardi record sui treni in circolazione, creando disagi tra i viaggiatori e influenzando la regolarità dei collegamenti tra le due città. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per diverse ore e sono in corso interventi per ripristinare la normale operatività.