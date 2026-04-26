Tra Milano e Lecce si sono verificati numerosi ritardi e cancellazioni di treni a causa di un incidente avvenuto in provincia di Brindisi, dove un uomo è stato investito da un treno. Le linee ferroviarie interessate hanno subito interruzioni e problemi di circolazione, creando disagi ai viaggiatori. Le autorità stanno gestendo la situazione e stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Alle 6.10 di domenica 26 aprile, un uomo di 37 anni è stato investito da un Frecciarossa, nella stazione di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. L’episodio ha provocato disagi alla circolazione dei treni tra Milano e Lecce. Come riportato dal sito di infomobilità di Trenitalia sono stati sospesi tutti i treni “tra Brindisi e Squinzano per accertamenti dell’autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento della persona” mentre per i treni a lunga percorrenza provenienti da Milano e Torino è stato disposto il termine della corsa a Bari. Uomo investito da Frecciarossa, cosa è successo Come riporta Il Fatto Quotidiano, l’incidente è avvenuto alle 6.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Treni nel caos tra Milano e Lecce con ritardi e cancellazioni per l'investimento di un uomo, linee coinvolte

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