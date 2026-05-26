Caos al pronto soccorso del Sant’Anna | sotto effetto di droghe devasta la sala d’attesa e minaccia il personale

Un individuo sotto effetto di sostanze stupefacenti ha causato danni nella sala d’attesa del pronto soccorso, creando scompiglio con urla, insulti e danni agli arredi. La scena si è svolta davanti a pazienti e personale sanitario, che hanno assistito a comportamenti violenti. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha interrotto le normali attività del reparto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Urla, insulti e arredi colpiti con violenza davanti ai pazienti e al personale sanitario del pronto soccorso. Attimi di forte tensione nel pomeriggio di lunedì 25 maggio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove la polizia di stato di Como è intervenuta dopo la segnalazione di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

His Dream Honeymoon Turned Into A Deadly Rescue Mission (2011) Comedy, Action

Notizie e thread social correlati

Sedie lanciate e minacce, caos al pronto soccorso del Sant'Anna: denunciato 32enneNel pomeriggio di ieri, al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia, si sono verificati momenti di tensione a causa di un uomo che ha lanciato...

Follia al Pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi a poliziotti e guardia giurataUn episodio violento si è verificato nel pronto soccorso dell'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Si parla di: Grosseto rissa davanti al kebab | sedie lanciate e un ferito.

San Fermo, caos al Sant’Anna aggredisce i sanitari e spacca i mobili, bloccato dalla PoliziaLa Polizia di Stato di Como, lunedì pomeriggio 25 Maggio, ha denunciato per danneggiamento un 49enne comasco residente ad Erba (CO), ma di fatto senza fissa dimora. Alle 16.00 un equipaggio della Squa ... valtellinanews.it

Follia al Pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi a poliziotti e guardia giurataSan Fermo della Battaglia, 26 marzo 2026 – Prima l'aggressione verbale, per poi passare a quella fisica, che ha causato tre feriti, e si è conclusa con il suo arresto al pronto soccorso dell'ospedale ... ilgiorno.it