Quattro passi tra i vigneti | a Ziano escursione tra i vigneti con degustazioni
A Ziano Piacentino torna l’appuntamento con “Quattro passi tra i vigneti”, un’escursione organizzata dalla Pro Loco, dal Comune e dall’Associazione Sette Colli. L’evento prevede una passeggiata tra i vigneti del territorio, con soste dedicate alle degustazioni di vini locali. L’iniziativa mira a promuovere le produzioni enogastronomiche della zona e coinvolgere i partecipanti in un’esperienza tra natura e tradizione. La manifestazione si svolge in un contesto di valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale della zona.
Torna l’appuntamento con “4 passi tra i vigneti”, iniziativa della Pro Loco di Ziano Piacentino, del Comune e dell’Associazione Sette Colli di Ziano Piacentino che punta a valorizzare il territorio e i prodotti dell’enogastronomia. L’escursione tra le colline zianesi è in calendario domenica 24. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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