Cantine Aperte Tenuta Polvaro ad Annone Veneto | spiedo alla brace arte vino e concerto al tramonto

Notizia in breve

Durante Cantine Aperte alla Tenuta Polvaro, ad Annone Veneto, i visitatori hanno potuto gustare uno spiedo alla brace, assistere a esposizioni artistiche e ascoltare un concerto al tramonto. L’evento, parte dell’appuntamento annuale del Movimento Turismo del Vino, ha attirato numerosi appassionati di vino e cultura, offrendo un pomeriggio di degustazioni, musica e intrattenimento immersi nel paesaggio della tenuta.