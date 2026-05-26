Cantine Aperte Tenuta Polvaro ad Annone Veneto | spiedo alla brace arte vino e concerto al tramonto
Durante Cantine Aperte alla Tenuta Polvaro, ad Annone Veneto, i visitatori hanno potuto gustare uno spiedo alla brace, assistere a esposizioni artistiche e ascoltare un concerto al tramonto. L’evento, parte dell’appuntamento annuale del Movimento Turismo del Vino, ha attirato numerosi appassionati di vino e cultura, offrendo un pomeriggio di degustazioni, musica e intrattenimento immersi nel paesaggio della tenuta.
Si rinnova ogni anno Cantine Aperte, l'evento enoturistico di riferimento del Movimento Turismo del Vino. Nella provincia di Venezia le cantine socie aprono le porte agli appassionati con un calendario ricco di proposte: visite ai luoghi di produzione, percorsi tra i vigneti, degustazioni, tavole. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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