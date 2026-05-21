Il Valdichiana Designer Village si appresta ad ospitare l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”. L’evento, previsto per il fine settimana, coinvolge diverse cantine della zona che presenteranno i loro vini. Oltre alle degustazioni, ci saranno spettacoli e iniziative di solidarietà a favore dell’ospedale pediatrico. La manifestazione si svolgerà nei locali del villaggio e in alcune aziende agricole circostanti, attirando appassionati e visitatori interessati a conoscere le produzioni locali.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Valdichiana Designer Villag e si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, l’evento organizzato in compartecipazione con il Movimento Turismo del Vino che unisce il mondo del vino alla solidarietà, in programma sabato 23 maggio a partire dalle ore 16.30 nella suggestiva Piazza Maggiore del Village. L’appuntamento, giunto alla quarta edizione e ormai diventato una tradizione attesa dagli appassionati e dal territorio, anticipa ufficialmente “Cantine Aperte”, il celebre format nazionale promosso dal Movimento Turismo del Vino (in programma il 30 e 31 maggio in tutta Italia) e porterà nel cuore della Valdichiana alcune delle più importanti realtà vitivinicole di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vino, spettacolo e solidarietà: al Valdichiana Designer Village torna “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”

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