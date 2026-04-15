A Roma si avvicina una settimana decisiva per il futuro della squadra. L'allenatore sarà chiamato a un confronto con i Friedkin per discutere del progetto tecnico e delle prospettive di stagione. La posizione dell’allenatore e le eventuali scelte di mercato sono al centro delle attenzioni, mentre si aspetta di capire quali decisioni verranno prese in vista delle prossime settimane.

Ci sono settimane che sfuggono all’ordinario: Gian Piero Gasperini ne vive una già decisiva. Per la Champions e per il suo futuro alla guida della Roma. Perché da una parte il tecnico di Grugliasco si giocherà molto sabato contro la sua ex Atalanta nella corsa al quarto posto e, dall’altra, risentirà entro 24 ore i Friedkin al telefono per discutere e valutare insieme il “suo” progetto tecnico per la squadra, nel momento in cui non è più ipotizzabile una convivenza nella prossima stagione con il duo composto dal senior advisor Claudio Ranieri e dal ds Ricky Massara: due pianeti ormai lontanissimi. Se i proprietari americani riterranno...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, ne resterà soltanto uno: cosa succede se va via Gasp o se va via Ranieri

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