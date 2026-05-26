Cantine Aperte 2026 il programma della Cantina Goretti

La Cantina Goretti partecipa a Cantine Aperte dal 29 al 31 maggio, offrendo un weekend con degustazioni, musica e cucina umbra. Venerdì 29 si svolge un’anteprima con una cena dedicata ai vignaioli, che propone piatti tradizionali abbinati ai vini Goretti. La serata include anche la musica di Dj Spear.

Un lungo weekend tra calici, musica e cucina umbra: è la proposta della Cantina Goretti che apre le porte a Cantine Aperte, dal 29 al 31 maggio: venerdì 29 un’anteprima con l’attesissima Cena del Vignaiolo, percorso tra piatti della tradizione in abbinamento ai vini Goretti, con Dj Spear, solo su. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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