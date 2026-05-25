Borgo Stajnbech a Cantine Aperte 2026 | masterclass olfattiva tour in cantina e aperitivo con dj set
Durante Cantine Aperte 2026, si svolgerà una masterclass olfattiva, un tour in cantina e un aperitivo accompagnato da un dj set. L’evento è organizzato dal Movimento Turismo del Vino e si terrà nel borgo di Stajnbech, coinvolgendo visitatori e appassionati di vino. La manifestazione rappresenta una delle principali iniziative enoturistiche in Italia, con diverse attività promosse presso le cantine partecipanti.
Si rinnova l'appuntamento con Cantine Aperte, il più noto evento enoturistico italiano firmato Movimento Turismo del Vino. Nella provincia di Venezia le cantine socie del Movimento apriranno le porte agli appassionati con tante iniziative all'insegna del gusto e del divertimento a contatto con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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