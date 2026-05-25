Borgo Stajnbech a Cantine Aperte 2026 | masterclass olfattiva tour in cantina e aperitivo con dj set

Notizia in breve

Durante Cantine Aperte 2026, si svolgerà una masterclass olfattiva, un tour in cantina e un aperitivo accompagnato da un dj set. L’evento è organizzato dal Movimento Turismo del Vino e si terrà nel borgo di Stajnbech, coinvolgendo visitatori e appassionati di vino. La manifestazione rappresenta una delle principali iniziative enoturistiche in Italia, con diverse attività promosse presso le cantine partecipanti.