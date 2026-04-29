Fossacesia riapre in anticipo il cavalcavia sull' autostrada A14 di via Colle Castagna

Il cavalcavia sull'autostrada A14 di via Colle Castagna, situato nel territorio di Fossacesia, sarà riaperto domani mattina alle ore 10, con un anticipo rispetto alla data inizialmente prevista. Nei giorni scorsi, sono stati completati interventi di ripristino del piano viabile, sistemazione idraulica e ricarica del corpo stradale. La chiusura temporanea si era resa necessaria per consentire i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della struttura.

Riaprirà domani mattina (giovedì 30 aprile), alle ore 10, il cavalcavia sull'autostrada A14 di via Colle Castagna, nel territorio comunale di Fossacesia, interessato nelle scorse settimane da interventi di ripristino del piano viabile, sistemazione idraulica e ricarica del corpo stradale.Il ponte.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Riaprono diverse strade a Fossacesia dopo l'emergenza maltempo, resta chiuso il viadotto Colle CastagnaNel pomeriggio di giovedì 9 aprile, si è riunito il Centro operativo vomunale (Coc) del Comune di Fossacesia, presieduto dal sindaco Enrico Di... Lavori sull'autostrada A14, 24 chilometri di coda in direzione sud tra Marche e AbruzzoSono ben 24 i chilometri di coda che attualmente si registrano sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, tra Pedaso e Giulianova e tra...