Autostrada lavori sulla diramazione per Ravenna | chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo

Per consentire lavori di pavimentazione sulla D14 Diramazione per Ravenna, il tratto tra Lugo e Bagnacavallo verso Ravenna sarà chiuso nelle notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, dalle 21 alle 5. La chiusura si ripeterà anche dalle 22 di venerdì 13 marzo alle 6 di sabato 14 marzo. La strada resterà inaccessibile durante questi orari per permettere i lavori.

D14 Diramazione per Ravenna, chiuso a causa dei lavori per una notte lo svincolo di BagnacavalloSulla D14 Diramazione per Ravenna, una nota informa che per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 14...

A14 diramazione per Ravenna, l'aggiornamento sul programma di chiusura tra l'autostrada e LugoIl suddetto tratto sarà chiuso, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio e...

