In Giappone, le autorità regolamentari e i ministeri coinvolti hanno stabilito nuove regole per il settore delle criptovalute legate agli immobili. Le norme prevedono l'applicazione di procedure di conoscenza del cliente (KYC) più rigorose, specifiche per le transazioni immobiliari in criptovaluta. Queste misure mirano a contrastare il riciclaggio di denaro, introducendo requisiti più stringenti per le aziende che operano in questo ambito.

? Cosa sapere FSA e ministeri giapponesi impongono nuove regole KYC per criptovalute nel settore immobiliare.. Transazioni transfrontaliere sopra 30 milioni di yen richiedono ora dichiarazioni obbligatorie alle autorità.. Martedì scorso, quattro autorità giapponesi hanno emanato linee guida congiunte per regolamentare l’uso delle criptovalute nel settore immobiliare, introducendo obblighi di conformità stringenti per contrastare il riciclaggio di denaro nelle transazioni di proprietà. La Financial Services Agency (FSA) ha collaborato con il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo, la Polizia Nazionale e il Ministero delle Finanze per definire nuove regole operative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone: stop al riciclaggio, nuove regole per le crypto immobiliari

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