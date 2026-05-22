Roma stop ai cantieri ripetuti | nuove regole per le strade

A Roma sono state introdotte nuove regole per limitare i cantieri ripetuti in alcune zone della città. Le modifiche riguardano i tempi di chiusura dei cantieri ordinari e prevedono restrizioni su determinate strade, che saranno protette dal divieto di scavo per cinque anni. Queste misure sono state adottate per ridurre i disagi causati dai lavori in corso e migliorare la gestione delle attività di scavo nelle aree interessate.

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? Punti chiave Come cambieranno i tempi di chiusura dei cantieri ordinari?. Quali strade saranno protette dal divieto di scavo per cinque anni?. Chi dovrà pagare per i danni causati al manto stradale?. Come verranno utilizzati i 225mila euro per i nuovi controlli?.? In Breve Blocco scavi da 2 a 5 anni su strade appena rifatte o manutenute.. Tempi di chiusura lavori ordinari fissati entro 30 giorni dall'inizio.. Stanziati 225mila euro per controlli e sanzioni nel biennio 2025-2026.. Nuove norme sostituiscono il regolamento vigente approvato nel 2016.. L’assemblea capitolina ha approvato il nuovo regolamento per gli scavi a Roma, introducendo norme rigide per fermare il degrado delle strade dopo i lavori sui sottoservizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, stop ai cantieri ripetuti: nuove regole per le strade ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma cambia volto: stop ai LED nel centro UNESCO e nuove regoleIl volto urbano di Roma sta per subire una trasformazione normativa che inciderà direttamente sull’estetica delle strade e sulla gestione commerciale... Stop ai profumi dannosi per la salute, le nuove regole europee dal 1° maggioI prodotti di cosmesi, come profumi ma anche smalti, diventano più sicuri per la salute. Trieste-Venezia, stop ai treni dal 19 al 24 maggio reddit Roma affoga nei rifiuti sotto la pioggia, ma qualcosa si muove: al via il termovalorizzatore di Santa Palomba e stop ai ricorsi strumentali nel LazioL'eterno paradosso della Capitale: tra grandi opere future e melma presente. Intanto la Frales vince l'ennesimo e strumentale ricorso sulla discarica di Aprilia ... etrurianews.it Termovalorizzatore Roma, ruspe in azione a Santa Palomba: parte il cantiere che cambierà i rifiuti della CapitalePer la città è un passaggio destinato a pesare nella vita quotidiana dei romani: meno dipendenza da impianti lontani, un nuovo polo industriale nel quadrante sud ... romait.it