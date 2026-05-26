Cantieri più sicuri con l’intelligenza artificiale

Il 26 maggio 2026, è stato annunciato l’uso dell’intelligenza artificiale nei cantieri per migliorare la sicurezza. L’obiettivo è assistere i lavoratori, non sostituirli, riducendo i rischi di incidenti. La tecnologia verrà impiegata per monitorare le condizioni di lavoro e prevenire situazioni pericolose. Non sono stati forniti dettagli tecnici o specifiche applicazioni. La notizia riguarda l’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale nel settore edile per incrementare la sicurezza.

Firenze, 26 maggio 2026 — L’intelligenza artificiale entra in cantiere non per sostituire l’uomo, ma per aiutarlo a tornare a casa sano e salvo. È questo il messaggio emerso questa mattina durante il convegno “L’intelligenza artificiale per la prevenzione degli infortuni nei cantieri”, ospitato a Firenze nella sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze, in piazza Stazione 50. Relatore dell’appuntamento è stato l’architetto Massimo Bonechi, che ha presentato il P.I.A.S.L.L. — Progetto di Intelligenza Artificiale di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, un sistema pensato per usare le nuove tecnologie come strumento concreto di prevenzione nei cantieri temporanei e mobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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