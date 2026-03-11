Azienda Usa licenzia 37 dipendenti a Marghera | Con l' intelligenza artificiale non servono più

Investcloud, azienda statunitense specializzata in tecnologie finanziarie, ha deciso di chiudere la sua sede di Marghera, l’unica in Italia, e ha comunicato il licenziamento collettivo di 37 dipendenti. La decisione è stata presa a causa dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che, secondo l’azienda, ha reso superflua la presenza di personale locale. La sede di Marghera era stata acquisita nel 2021, in precedenza sotto il nome di Finantix.