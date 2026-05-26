Due cantieri finanziati dal Pnrr sono in fase di completamento, con oltre 13 milioni di euro spesi. Sono stati recuperati 11 edifici e realizzati 9 appartamenti sociali. Tra le opere riapre l’oratorio di Sacconago e l’ex Macello è pronto per ospitare mostre.

Due cantieri finanziati dal Pnrr ormai alle battute finali, oltre 13 milioni investiti, 11 edifici recuperati e 9 appartamenti sociali. Busto Arsizio accelera sulla rigenerazione urbana e apre per la prima volta le porte dell’ex oratorio di Sacconago e dell’ex Macello civico. A guidare il sopralluogo il sindaco Emanuele Antonelli: "Ai cittadini di Sacconago restituiamo la loro meravigliosa casa, ai giovani regaliamo l’ex Macello". Due interventi ormai al traguardo, nel rispetto dei tempi previsti. Il primo cantiere praticamente concluso è quello dell’ ex oratorio di Sacconago, 4,3 milioni di cui 3,6 dal Pnrr. A mancare, ha spiegato il sindaco, sono solo "le opere a verde entro giugno e l’allacciamento elettrico da parte di Enel". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri alle battute finali col Pnrr. Riapre l’oratorio di Sacconago. L’ex Macello pronto per le mostre

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