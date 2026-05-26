Cantieri alle battute finali col Pnrr Riapre l’oratorio di Sacconago L’ex Macello pronto per le mostre
Due cantieri finanziati dal Pnrr sono in fase di completamento, con oltre 13 milioni di euro spesi. Sono stati recuperati 11 edifici e realizzati 9 appartamenti sociali. Tra le opere riapre l’oratorio di Sacconago e l’ex Macello è pronto per ospitare mostre.
Due cantieri finanziati dal Pnrr ormai alle battute finali, oltre 13 milioni investiti, 11 edifici recuperati e 9 appartamenti sociali. Busto Arsizio accelera sulla rigenerazione urbana e apre per la prima volta le porte dell’ex oratorio di Sacconago e dell’ex Macello civico. A guidare il sopralluogo il sindaco Emanuele Antonelli: "Ai cittadini di Sacconago restituiamo la loro meravigliosa casa, ai giovani regaliamo l’ex Macello". Due interventi ormai al traguardo, nel rispetto dei tempi previsti. Il primo cantiere praticamente concluso è quello dell’ ex oratorio di Sacconago, 4,3 milioni di cui 3,6 dal Pnrr. A mancare, ha spiegato il sindaco, sono solo "le opere a verde entro giugno e l’allacciamento elettrico da parte di Enel". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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