Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi de Il Corriere dello Sport, Francesco Totti è prossimo a tornare a lavorare con la Roma. La notizia circola nelle ultime ore e riguarda un possibile ritorno dell’ex calciatore nel club giallorosso. Nessun dettaglio sui ruoli o le modalità, ma si parla di un intervento imminente. La vicenda sta attirando l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport, é previsto a breve il rientro di Francesco Totti nella Roma. Dopo una storia d’amore durata 25 anni con la maglia giallorossa quando l’ex capitano giocava con le scarpette al piede e una breve parentesi da dirigente nello staff dell’allora presidente James Pallotta, per “Il Pupone” si tratterebbe di un terzo matrimonio con la Lupa. Dettagli del contratto. Nelle ultime settimane, i contatti tra il club e la sua storica bandiera si sono intensificati e Francesco ora sembra sembra davvero a un passo dal ritorno in giallorosso. Non si tratterebbe di un ruolo da direttore tecnico, ma di una posizione diversa, che, a partire dal centenario della Roma nel 2027, sarebbe contrattualmente simile a quella di Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Totti-Roma, il ritorno alle battute finali

