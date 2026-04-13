Ferrara sta completando lo scavo di una struttura a Belfiore, che ha richiesto settimane di lavoro. Le operazioni sono ormai in fase conclusiva e si stanno avvicinando alle battute finali. L’intervento ha coinvolto diverse squadre di operai e tecnici, che hanno lavorato senza sosta per portare a termine l’attività. La fine dei lavori è prevista a breve, con le operazioni che si stanno avvicinando al completamento.

Ferrara, 13 aprile 2026 – In seguito a un lungo e impegnativo lavoro, Ferrara accoglie l'iniziativa "Che Delizia Belfiore! ", ossia la conclusione del progetto triennale ideato e diretto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché realizzato a cura del Gruppo Archeologico Ferrarese (GAF), con l'apporto delle scuole e dei cittadini ferraresi. Tra il 2022 e il 2024, questo progetto avviato ha avuto come obiettivo la riqualificazione dell'area dell'antica Delizia estense, un tempo esistente nell'area verde oggi compresa tra via Santa Maria degli Angeli, via Giacomo Leopardi e via Orlando Furioso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delizia di Belfiore, lo scavo della struttura alle battute finali

Totti-Roma, il ritorno alle battute finaliSecondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport, é previsto a breve il rientro di Francesco Totti nella Roma.

'Che delizia Belfiore': al via la fase conclusiva degli scavi archeologici in cittàSi chiama ‘Che delizia Belfiore’ ed è la conclusione del progetto triennale ideato e diretto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio...