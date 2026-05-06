Stagno | Ponte sullo Scolmatore lavori in dirittura d' arrivo | riapertura a fine agosto poi un nuovo cantiere sul viadotto del Canale Imperiale

A Stagno i lavori sul ponte sullo Scolmatore stanno entrando nella fase finale, con l'assemblaggio degli impalcati metallici completato. Si attende ora l'arrivo delle gru per il sollevamento e il posizionamento sui piloni, seguito dai collaudi tecnici. La riapertura del ponte è prevista per la fine di agosto. Successivamente, sarà avviato un nuovo cantiere sul viadotto del Canale Imperiale.

Gli impalcati metallici sono già stati assemblati e adesso si attende solo l'arrivo delle gru, il posizionamento sui piloni e i necessari collaudi. Poi, a oltre un anno e mezzo dalla chiusura e dopo 12 mesi di lavori, il ponte sullo Scolmatore a Stagno sarà finalmente riaperto. Un'opera.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Si parla di: Ponte sullo Scolmatore a Stagno, riapertura ad agosto: poi un altro cantiere sul Canale Imperiale.

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