Cannizzaro trionfa a Reggio Calabria | la Caporetto del Partito democratico

Da cms.ilmanifesto.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Cannizzaro ha vinto al primo turno alle elezioni a Reggio Calabria. La sua vittoria era prevista, ma non si sapeva quanto sarebbe stata schiacciante. La differenza di voti rispetto agli altri candidati ha superato ogni aspettativa. La lista di Cannizzaro ha ottenuto il 60% delle preferenze. Nessun altro candidato ha superato il 20%. La consultazione si è conclusa ieri con questa netta affermazione.

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