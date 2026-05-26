Cannizzaro trionfa a Reggio Calabria | la Caporetto del Partito democratico
Francesco Cannizzaro ha vinto al primo turno alle elezioni a Reggio Calabria. La sua vittoria era prevista, ma non si sapeva quanto sarebbe stata schiacciante. La differenza di voti rispetto agli altri candidati ha superato ogni aspettativa. La lista di Cannizzaro ha ottenuto il 60% delle preferenze. Nessun altro candidato ha superato il 20%. La consultazione si è conclusa ieri con questa netta affermazione.
Elezioni comunali Si attesta intorno al 70% il consenso del forzista. «Questa città sia un laboratorio politico nazionale per tutta la coalizione» Elezioni comunali Si attesta intorno al 70% il consenso del forzista. «Questa città sia un laboratorio politico nazionale per tutta la coalizione» È andata come previsto. Anzi, no. Perché se la vittoria di Francesco Cannizzaro al primo turno era considerata certezza già da settimane, l’entità del trionfo no. Con quasi il 70% delle preferenze (mentre scriviamo), infatti, il deputato di Forza Italia ha letteralmente spazzato via tutti contendenti a Reggio Calabria. A cominciare da Domenico... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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