A Reggio Calabria la partita è già indirizzata. Alla chiusura dei seggi, alle 15, il primo exit poll realizzato dal consorzio Opinio Italia per la Rai assegna al candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro un vantaggio nettissimo, ben oltre la soglia della maggioranza semplice. Con una copertura del campione pari all’84%, il candidato del centrodestra viene stimato tra il 64 e il 68% dei consensi. Un risultato che, se confermato dallo scrutinio, chiuderebbe la sfida senza bisogno di ulteriori passaggi e consegnerebbe al centrodestra una vittoria di dimensioni molto ampie. Staccato di diverse lunghezze Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, accreditato tra il 21 e il 25%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Reggio Calabria, trionfa Cannizzaro: il centrodestra doppia la sinistra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro a 360 gradi: la conferenza stampa

Notizie e thread social correlati

Reggio Calabria: il centrodestra si mobilita con Eraclini e CannizzaroA meno di cinque settimane dalle elezioni comunali, il centrodestra a Reggio Calabria si prepara con un evento che coinvolge figure politiche locali...

Elezioni Reggio Calabria, gli ultimi sondaggi: il centrodestra di Cannizzaro in netto vantaggioA Reggio Calabria si avvicinano le elezioni comunali, con le urne che saranno aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Temi più discussi: Cannizzaro si racconta: Se divento sindaco, mi concentrerò anche a cercare l'anima gemella... che forse c'è già; Comunali, Boccia all’attacco: Cannizzaro come Salvini, a Reggio sfida nazionale; Comunali, Lupi: La sfida che Cannizzaro porta a Reggio è quella della responsabilità; Francesco Cannizzaro è segretario regionale di Forza Italia Calabria: mozione all'unanimità.

Risultati elezioni Reggio Calabria 2026: exit poll e spoglio in tempo reale. Chi sarà il nuovo sindaco?Sfida Battaglia-Cannizzaro: il 'figlio d'arte' e sindaco facente funzioni uscente per il centrosinistra contro il deputato forzista per la poltrona più ambita di Palazzo San Giorgio. Sullo sfondo la d ... quotidiano.net

Risultati elezioni Reggio Calabria: al via lo spoglio, Cannizzaro verso una vittoria schiaccianteSfida tra Domenico Battaglia, candidato del Centrosinistra e Francesco Cannizzaro, candidato del Centrodestra. Reggio Calabria sceglie oggi il proprio sindaco dopo l’elezione in consiglio regionale di ... ilriformista.it