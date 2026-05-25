Cannizzaro trionfa a Reggio Calabria | vittoria schiacciante con il 70%

Vittoria schiacciante per Francesco Cannizzaro, che conquista Reggio Calabria con circa il 70% dei consensi, riportando il centrodestra alla guida della città dopo 12 anni.Il risultato, confermato già dalle prime rilevazioni, lo vede nettamente avanti rispetto al centrosinistra fermo tra il 21% e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intervista a Matteo Salvini. Reggio Calabria 5 maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Reggio Calabria, trionfa Cannizzaro: il centrodestra doppia la sinistraAlle 15, alla chiusura dei seggi, il primo exit poll indica un vantaggio chiaro per il candidato del centrodestra, che supera di gran lunga la...

Reggio Calabria: Cannizzaro inaugura la sede e punta alla vittoriaA Cannizzaro, la nuova sede di Reggio Futura è stata inaugurata il 12 aprile 2026.

Temi più discussi: Comunali, il comizio finale di Cannizzaro: Sarò sindaco di questa città per ridarle orgoglio e dignità; Elezioni Reggio Calabria 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio; Elezioni comunali Reggio Calabria 2026: i candidati, le liste e come si vota; Speciale Elezioni Comunali 2026, segui lo spoglio in diretta · ilreggino.it.

#ReggioCalabria2026 Il centrodestra trionfa a Reggio Calabria (con quasi il 70%, secondo le prime proiezioni): Francesco #Cannizzaro, deputato di Forza Italia, batte il centrosinistra e diventa il nuovo sindaco della città. @politikosit x.com

Vittoria netta a Reggio Calabria: Cannizzaro oltre il 70% e centrodestra compattoIl 25 maggio 2026 Francesco Cannizzaro conquista la guida di Reggio Calabria con oltre il 70% dei voti: il trionfo rilancia Forza Italia e apre scenari politici nazionali ... notizie.it

Elezioni Comunali Reggio Calabria, gli exit poll: trionfo del centrodestra, Cannizzaro verso l'elezione al primo turnoPrimi exit poll sulle comunali a Reggio Calabria: Francesco Cannizzaro (centrodestra) vola tra il 64% e il 68%. Lontano Battaglia (centrosinistra). la7.it