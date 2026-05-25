Cannizzaro trionfa a Reggio Calabria | vittoria schiacciante con il 70%
Francesco Cannizzaro ha ottenuto circa il 70% dei voti alle elezioni a Reggio Calabria, vincendo con una maggioranza schiacciante. La sua vittoria porta il centrodestra al governo della città dopo 12 anni.
Vittoria schiacciante per Francesco Cannizzaro, che conquista Reggio Calabria con circa il 70% dei consensi, riportando il centrodestra alla guida della città dopo 12 anni.Il risultato, confermato già dalle prime rilevazioni, lo vede nettamente avanti rispetto al centrosinistra fermo tra il 21% e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Intervista a Matteo Salvini. Reggio Calabria 5 maggio 2026
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