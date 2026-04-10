Acqua torbida a Canicattì Aica | Parametri tornati nella norma

Nelle ultime settimane, a Canicattì sono stati segnalati problemi con l’acqua potabile, con livelli di torbidità superiori ai limiti consentiti. L’Agenzia per l’acqua ha effettuato controlli e comunicato che i parametri sono tornati nella norma dopo l’intervento di regolazione. La situazione ha causato preoccupazioni tra i residenti, che hanno riscontrato acqua torbida nei rubinetti. Le autorità hanno monitorato la qualità dell’acqua e aggiornato sulla situazione.

Nei giorni scorsi a Canicattì è stata riscontrata un’anomalia nei livelli di torbidità dell’acqua in ingresso ai serbatoi comunali. L’episodio, rilevato l’8 aprile dai tecnici di Aica, ha riguardato la fornitura proveniente da Siciliacque S.p.A. e ha portato alla sospensione cautelativa della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Più acqua nei serbatoi comunali, Aica: "Riduzione graduale delle turnazioni a Canicattì"Da oggi è stato significativamente incrementato l’apporto di risorsa idrica destinato ai serbatoi del Comune di Canicattì. Aica chiede più acqua per Canicattì, ma Siciliacque dice no: “Solo con garanzia fideiussoria”Aica ha chiesto a Siciliacque di aumentare la fornitura idrica da 60 a 70 litri al secondo nel punto di consegna denominato Partitore di Montagna di... Canicattì, sorpreso a scarica acqua in abitazione senza documentazione: sanzionato autobottistaNel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Canicattì hanno accertato un’attività irregolare di trasporto idrico, sanzionando il responsabile con una sanzi ... grandangoloagrigento.it Trasporto idrico irregolare a Canicattì, maxi sanzione dei carabinieri per un’autobotte abusivaI carabinieri della stazione di Canicattì hanno individuato e sanzionato un’attività illecita di trasporto e distribuzione di acqua. L’operazione si è conclusa con il contestuale blocco del servizio e ... blogsicilia.it