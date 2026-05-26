Una donna ha segnalato che nel suo caffè è stata trovata candeggina. La polizia ha affidato l’incarico di analizzare il campione a un tossicologo specializzato in medicina legale. Il professore, dell’università locale, sta effettuando le analisi per determinare la presenza di sostanze tossiche. La vicenda è sotto indagine, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sui responsabili o sui moventi.

PISTOIA Sarà il professor Fabio Vaiano, del dipartimento di Medicina Legale presso l’ Università degli Studi di Firenze e Responsabile del Laboratorio di Ricerca di Tossicologia Forense (FT-Lab) dell’Ateneo, a svolgere i delicati esami sulla tazzina da caffè, sulla tazza della colazione e sul barattolo contenente disgorgante chimico, che Ottavio Minzera avrebbe utilizzato per tentare di avvelenare la moglie. Il carpentiere di 54 anni si trova in carcere dallo scorso 9 maggio, con l’accusa di tentate lesioni gravissime nei confronti della moglie. Le indagini sono portate avanti di carabinieri di Pistoia, e sono dirette dal sostituto procuratore Claudio Curreli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Candeggina nel caffè della moglie. Affidato l’incarico al tossicologo

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