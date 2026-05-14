Pistoia arrestato l’operaio | nel caffè della moglie mette la candeggina
Un operaio è stato arrestato a Pistoia dopo aver versato candeggina nel caffè della moglie nel locale gestito dalla donna. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno accertato l'episodio nel caffè situato all’interno dell’abitazione. Le autorità hanno deciso di procedere con l’arresto nel luogo di lavoro dell’uomo. Restano ancora da chiarire i dettagli su come l’uomo sia riuscito a evitare di essere scoperto in casa.
? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a non farsi scoprire in casa?. Perché i carabinieri hanno scelto proprio il luogo di lavoro?. Quali sono le reali condizioni cliniche della donna in ospedale?. Cosa emergerà dall'interrogatorio di garanzia dell'operaio arrestato?.? In Breve Vittima ricoverata presso l'ospedale San Jacopo di Pistoia per monitoraggio clinico.. Arresto avvenuto il 12 maggio presso lo stabilimento Hitachi Rail.. Accusa formulata per lesioni gravissime dopo il malore del 9 maggio.. Indagini dei carabinieri proseguono nell'abitazione dove la coppia convive con i figli.. A Pistoia, un operaio di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato di avvelenare la moglie versando della candeggina nel suo caffè lo scorso sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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