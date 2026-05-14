Pistoia arrestato l’operaio | nel caffè della moglie mette la candeggina

Un operaio è stato arrestato a Pistoia dopo aver versato candeggina nel caffè della moglie nel locale gestito dalla donna. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno accertato l'episodio nel caffè situato all’interno dell’abitazione. Le autorità hanno deciso di procedere con l’arresto nel luogo di lavoro dell’uomo. Restano ancora da chiarire i dettagli su come l’uomo sia riuscito a evitare di essere scoperto in casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui