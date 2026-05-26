I palinsesti estivi 2026 di Mediaset per Canale 5 sono stati annunciati, includendo programmi, film e soap. Tuttavia, resta ancora da definire il formato del preserale, con un’incognita tra repliche e contenuti inediti. La programmazione di questa fascia oraria non è stata ancora ufficializzata, lasciando in sospeso la scelta tra nuove produzioni o repliche. La decisione sul preserale rappresenta un punto focale per la pianificazione estiva del canale.

Sono stati resi noti i palinsesti per l’estate 2026 dei canali Mediaset. Tra programmi, film e soap c’è spazio per tutti i gusti ma c’è un nodo che è ancora da sciogliere: il preserale di Canale 5. Appurato che anche dal 31 maggio al 6 giugno ci sarà Avanti un Altro! tra inediti in settimana e repliche nel weekend, resta il mistero di quale sarà il programma che sostituirà il quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Se in access prime time c’è la certezza della Ruota della Fortuna con Gerry Scotti che ogni sera macina ascolti, in preserale regna l’incertezza mentre Rai1 si affida ancora a Pino Insegno con Reazione a Catena. Un altro programma sempre più vociferato è The Wall, un gioco a premi di grandissimo successo andato in onda in fascia preserale dal 2017 al 2019 durante le strenne. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 E L’INCOGNITA DEL PRESERALE ESTIVO: IL BIVIO TRA INEDITI E REPLICHE

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