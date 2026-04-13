Avanti un Altro per frenare la ‘caduta libera’ del preserale di Canale 5

Il programma di intrattenimento in onda nel preserale di Canale 5 torna con un nuovo episodio, cercando di contrastare il calo di ascolti che ha interessato il suo slot nelle ultime settimane. La trasmissione, già nota per la sua formula, si propone di conquistare nuovamente il pubblico con alcune modifiche e sorprese. La messa in onda continuerà a seguire il solito orario, puntando a recuperare audience dopo il calo registrato con altri programmi precedenti.

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Dopo le fatiche con Caduta Libera, il preserale di Canale 5 prova a rialzare la china con il ritorno di Avanti un Altro. Il game di Paolo Bonolis aveva salutato ai primi di dicembre per lasciare spazio alla new entry Max Giusti, che con il gioco delle botole ha stentato e non poco, chiudendo ieri la stagione con un misero 14.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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AVANTI UN ALTRO TORNA NEL PRESERALE DI CANALE 5: “PUNTATE INEDITE”Da lunedì 13 aprile su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.