CANALE 5 RINGRAZIA MAX GIUSTI | HA PRESIDIATO CON SUCCESSO IL PRESERALE

Domenica 12 aprile si è conclusa su Canale 5 la prima stagione di “Caduta Libera!”, condotta da Max Giusti con la partecipazione di Isobel Kinnear. La rete ha espresso gratitudine al conduttore per il modo in cui ha gestito il preserale durante tutto il ciclo di puntate. La trasmissione ha mantenuto una programmazione regolare con questa edizione, che si è conclusa con l’ultima puntata del ciclo.

Domenica 12 aprile, su Canale 5, si chiude la prima edizione di “ Caduta Libera!” condotta da Max Giusti, affiancato da Isobel Kinnear. Il game-show ha ottenuto una media del 17 % di share individui (che sale al 18 % sul target commerciale) e 2.540.000 spettatori, con puntate record viste da quasi 3.000.000 di spettatori. Giancarlo Scheri, direttore di rete: Un ringraziamento speciale a Max Giusti che, con Caduta Libera! e il suo stile ironico e brillante, ha presidiato per la prima volta e con successo il preserale di Canale 5, portando energia e leggerezza. Da lunedì 13 aprile, nella fascia preserale di Canale 5 torna “ Avanti un altro! ” condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 RINGRAZIA MAX GIUSTI: “HA PRESIDIATO CON SUCCESSO IL PRESERALE” Scherzi a parte: a marzo su Canale 5 con Max GiustiMediaset ufficializza il ritorno di Max Giusti in prima serata con Scherzi a parte: fuori Diletta Leotta sebbene fosse in pole position per la... Scherzi a Parte torna su Canale 5 con Max GiustiMediaset rispolvera un classico della sua storia televisiva: da lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, prende il via la diciassettesima...