Campobasso madre e figlia morte avvelenate | Gianni e Alice Di Vita interrogati di nuovo in questura Convocata anche zia 90enne

Da firenzepost.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianni e Alice Di Vita sono stati nuovamente interrogati in questura, mentre una donna di circa 90 anni, zia delle vittime, è stata convocata come testimone. La procura sta esaminando i dettagli di un presunto duplice omicidio che ha coinvolto madre e figlia, trovate morte in circostanze ancora da chiarire. La polizia ha raccolto nuove dichiarazioni nell’ambito dell’indagine, che prosegue senza sosta.

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CAMPOBASSO – Si allunga ancora la lista dei testimoni nell’ambito dell’inchiesta sul presunto duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella (Campobasso) dopo un avvelenamento da ricina. Alla lista si è l’anziana parente di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che aveva preparato una torta per la cena di Natale. Gianni Di Vita e la figlia Alice saranno nuovamente ascoltati nelle prossime ore. Le nuove audizioni arrivano in una fase considerata particolarmente delicata dell’indagine coordinata dalla Procura di Larino e dalla Squadra Mobile di Campobasso, dopo mesi di sommarie informazioni testimoniali, analisi tossicologiche e accertamenti digitali su telefoni, modem e dispositivi sequestrati nella casa di Pietracatella. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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