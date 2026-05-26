Gianni e Alice Di Vita sono stati nuovamente interrogati in questura, mentre una donna di circa 90 anni, zia delle vittime, è stata convocata come testimone. La procura sta esaminando i dettagli di un presunto duplice omicidio che ha coinvolto madre e figlia, trovate morte in circostanze ancora da chiarire. La polizia ha raccolto nuove dichiarazioni nell’ambito dell’indagine, che prosegue senza sosta.

CAMPOBASSO – Si allunga ancora la lista dei testimoni nell’ambito dell’inchiesta sul presunto duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella (Campobasso) dopo un avvelenamento da ricina. Alla lista si è l’anziana parente di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che aveva preparato una torta per la cena di Natale. Gianni Di Vita e la figlia Alice saranno nuovamente ascoltati nelle prossime ore. Le nuove audizioni arrivano in una fase considerata particolarmente delicata dell’indagine coordinata dalla Procura di Larino e dalla Squadra Mobile di Campobasso, dopo mesi di sommarie informazioni testimoniali, analisi tossicologiche e accertamenti digitali su telefoni, modem e dispositivi sequestrati nella casa di Pietracatella. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: Gianni e Alice Di Vita interrogati di nuovo in questura. Convocata anche zia 90enne

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Campobasso, mamma e figlia avvelenate: familiari sentiti in questura - Ore 14 Sera 09/04/2026

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