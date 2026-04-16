Una donna e la figlia sono state trovate morte per avvelenamento. La cugina di un uomo coinvolto nella vicenda è stata convocata improvvisamente in Questura. La convocazione riguarda un procedimento in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità o sulle motivazioni. La polizia sta continuando le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Possibile svolta nell’omicidio di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte avvelenate dopo una cena in famiglia consumata nei giorni di Natale, a Pietracatella. Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, la cugina del padre Gianni Di Vita è stata convocata a sorpresa in questura. La donna era già stata ascoltata dagli inquirenti, che però l’hanno nuovamente chiamata per avere ulteriori delucidazioni sulla versione fornita in precedenza. Nelle prossime ore sarà sentito ancora anche Gianni. Madre e figlia morte avvelenate: Gianni Di Vita e la cugina convocati di nuovo in questura Le versioni discordanti I ricordi di Gianni sulla cena...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madre e figlia morte avvelenate, cugina di Gianni Di Vita convocata a sorpresa in Questura: il motivo

Caso ricina, padre e figlia interrogati per dieci ore. I sospetti del medico #shorts #news

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