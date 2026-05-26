Gianni Di Vita e la figlia Alice saranno ascoltati di nuovo nelle prossime ore nell’inchiesta sul presunto avvelenamento da ricina di madre e figlia, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella. La vicenda riguarda il sospetto coinvolgimento di più persone nel caso di doppio omicidio. La polizia prosegue le indagini e ha convocato nuovamente il padre e la sorella delle vittime per ulteriori testimonianze.

Gianni Di Vita e la figlia Alice saranno nuovamente ascoltati nelle prossime ore nell’ambito dell’inchiesta sul presunto duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella (Campobasso), dopo un avvelenamento da ricina. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Le nuove audizioni arrivano in una fase considerata particolarmente delicata dell’indagine coordinata dalla Procura di Larino e dalla Squadra Mobile di Campobasso, dopo mesi di sommarie informazioni testimoniali, analisi tossicologiche e accertamenti digitali su telefoni, modem e dispositivi sequestrati nella casa di Pietracatella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate: il padre e l’altra figlia verranno nuovamente ascoltati

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GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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