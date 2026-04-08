Campobasso madre e figlia morte | interrogati padre e l’altra figlia

A Campobasso, continuano le indagini sulla morte di due donne, madre e figlia, avvenuta poco dopo Natale 2025. Sono stati ascoltati il padre e l’altra figlia della vittima, nel tentativo di chiarire le circostanze che hanno portato alla presunta intossicazione alimentare. Le autorità stanno analizzando tutti gli elementi raccolti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

CAMPOBASSO – Proseguono a 360 gradi le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvenuta poco dopo Natale 2025 a seguito di una presunta intossicazione alimentare. Dopo aver interrogato una ventina di persone tra parenti e amici della famiglia, oggi in questura sono stati ascoltati il marito e la sorella delle vittime. Su quello che ormai è stato chiamato il giallo di Pietracatella stanno lavorando senza sosta gli investigatori di Campobasso per ricostruire quanto accaduto nelle giornate del 23 e 24 dicembre, prima che le due si sentissero male. Gianni e Alice Di Vita sono stati sentiti, senza avvocato, per ripercorrere le ultime ore della madre e della figlia quindicenne. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Campobasso, madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare #ansa #news

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