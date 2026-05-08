Magnolia Campobasso Sabatelli punta all’EuroCup | mercato in corso

Magnolia Campobasso sta lavorando al rafforzamento della rosa in vista dell'imminente campionato di EuroCup. Il club sta cercando un sostituto per Reshanda Gray, coinvolgendo vari profili nel mercato attuale. La società ha anche in programma di affrontare un calendario molto fitto, con partite ravvicinate e molte sfide da gestire nel giro di poche settimane. La squadra si prepara a affrontare questa nuova stagione con obiettivi precisi e un roster in evoluzione.

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? Domande chiave Chi sostituirà il ruolo di Reshanda Gray nel nuovo quintetto?. Come gestirà Sabatelli il calendario serrato dell'EuroCup?. Quali giovani del vivaio saliranno stabilmente in prima squadra?. Cosa significa il possibile ritorno del basket maschile in città?.? In Breve Roster basato su Morrison, Simon, Madera e Scott con l'innesto di Liz Scott.. Integrazione prevista di quattro o cinque giovani atlete del vivaio nella prima squadra.. Gestione atletica specifica per Madera, Giacchetti e Cerè in vista delle convocazioni azzurre.. Voci sul possibile ritorno di una realtà senior maschile nel territorio di Campobasso.. Il coach Mimmo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magnolia Campobasso, Sabatelli punta all’EuroCup: mercato in corso Magnolia Basket Campobasso v Kibirkstis-TOKS | Full Basketball Game | EuroCup Women 2025-26 Notizie correlate Magnolia, colpo Liz Scott: la nuova MVP per il riscatto in EuroCupIl mercato della Magnolia punta a ricostruire il roster per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare il finale del campionato 2025-26. Leggi anche: Sapori a km zero in corso Vittorio: il Mercato del Corso lancia la "nuova cucina contadina" Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pallacanestro, coach Mimmo Sabatelli guarda al futuro: ancora EuroCup, le sfide di mercato e l'ipotesi della maschile a Campobasso. Pallacanestro, Magnolia Campobasso fuori dalle finali Under 17: sfuma l’accesso al barrageDARIO SALVATORELLI Niente da fare per la Magnolia Campobasso alle finali nazionali Under 17 femminili, attualmente in svolgimento tra Tortona e Venaria Reale. La squadra del capoluogo molisano ha conc ... cblive.it Sabatelli: Stagione importante, ma vogliamo crescere ancoraL'intervista al coach della Magnolia Campobasso, che fa un bilancio dell'annata e dello stato di salute del basket femminile italiano ... rainews.it