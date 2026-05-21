Il Campobasso ha confermato la presenza di Zauri e Figliomeni nello staff tecnico, in vista della sfida prevista per il 16 giugno. La questione dell’iscrizione allo stadio Molinari è stata ufficializzata, lasciando aperte alcune incognite sulla partecipazione al prossimo campionato. La questione riguarda le implicazioni che questa decisione potrà avere sulla compatibilità con le normative vigenti e sulla possibilità di disputare le partite in casa. Si attendono aggiornamenti ufficiali sui prossimi sviluppi.

? Punti chiave Come influenzerà lo stadio Molinari l'iscrizione ufficiale del Campobasso?. Quali sono i rischi reali per la partecipazione al nuovo campionato?. Chi sono i protagonisti dei turni di ritorno dei playoff stasera?. Come verranno utilizzati i fondi per la ricostruzione post sisma?.? In Breve Scadenza iscrizione Campobasso fissata per il 16 giugno tramite fideiussione e documenti stadio.. Playoff Serie C stasera con Ravenna e Salernitana alle ore 20:45.. Stanziati 30 milioni per ricostruzione post sisma e 20 milioni per maltempo.. Arrestati 4 stranieri in centro per spaccio di 1 kg di droga.. Il Campobasso punta alla continuità tecnica con la riconferma di Zauri e Figliomeni, mentre il prossimo 16 giugno segna la scadenza definitiva per l’iscrizione al nuovo campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: confermate Zauri e Figliomeni, sfida al 16 giugno

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