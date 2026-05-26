Campo largo vince a Cervia ma perde quasi 2mila voti in due anni Il neosindaco Boschetti | Coinvolgere di più i cittadini

Il candidato del campo largo ha ottenuto la vittoria alle elezioni amministrative a Cervia, mantenendo il controllo della città. La vittoria è stata confermata dallo spoglio, che ha sancito la nomina del nuovo sindaco. Tuttavia, rispetto a due anni fa, il partito ha perso quasi 2.000 voti. Il nuovo primo cittadino ha annunciato l’intenzione di coinvolgere maggiormente i cittadini nel suo mandato.

Con il risultato sancito dallo spoglio elettorale conclusosi ieri, il centrosinistra vince a Cervia e mantiene il governo della città, che sarà affidato al neosindaco Mirko Boschetti. Il fatto curioso, però, è che in realtà la coalizione del campo largo ha portato a casa meno voti rispetto a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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