Nella Coppa Titano, Tre Fiori e La Fiorita hanno vinto le rispettive semifinali e si preparano a sfidarsi in finale. La 68esima edizione del torneo vede le due squadre italiane in lizza per il titolo. La finale si svolgerà tra queste formazioni, che hanno superato i loro avversari nelle gare di andata e ritorno.

La finale della 68esima edizione della Coppa Titano sarà una questione tra Tre Fiori e La Fiorita. Nel ritorno delle semifinali ai gialloblù di Fiorentino basta un gol del solito Prandelli per avere la meglio sui campioni in carica della Virtus, mentre per la squadra di Montegiardino sono decisivi Djuric e Vivan per avere ragione su una Juvenes Dogana mai doma. Iniziamo da Tre Fiori-Virtus. La partita di Acquaviva è tesa ed elettrica sin dalle prime battute. Al 35’ però è il Tre Fiori a mettere la freccia: punizione di Sami in area che trova Prandelli che sfrutta una difesa della Virtus da rivedere e incorna il suo primo e pesante gol nel torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Titano. Tre Fiori e La Fiorita vincono e si danno appuntamento in finale

Articoli correlati

Coppa Titano. Virtus-Tre Fiori e Fiorita-Juvenes: primo round che porta alla finaleDopo ottantaquattro giorni di attesa, torna la Coppa Titano, il trofeo di calcio più antico della Repubblica.

Leggi anche: La Virtus è davvero inarrestabile: batte il Tre Fiori e alza la coppa

Aggiornamenti e notizie su Coppa Titano

Temi più discussi: Calcio RSM, Coppa Titano: Tre Fiori e La Fiorita in finale; Derby gialloblu in finale di Coppa Titano: sarà Tre Fiori-La Fiorita; Coppa Titano: le semifinaliste ripartono dallo 0-0 dell’andata; Coppa titano. Stasera si decide chi va in finale.

Coppa Titano. Tre Fiori e La Fiorita vincono e si danno appuntamento in finaleLa finale della 68esima edizione della Coppa Titano sarà una questione tra Tre Fiori e La Fiorita. Nel ritorno ... ilrestodelcarlino.it

Calcio RSM, Coppa Titano: Tre Fiori e La Fiorita in finaleEntrambe vincono di misura su Virtus e Tre Fiori. La Fiorita di nuovo finalista dopo il successo del 2024 ai rigori con la Virtus ... altarimini.it

L'INTERVISTA Match-winner il centrocampista gialloblu Marco Djuric che, con il suo gol, ha regalato l'accesso alla finale di Coppa Titano a La Fiorita La Fiorita 1967 - facebook.com facebook

| Coppa Titano: Tre Fiori e La Fiorita si impongono di misura rispettivamente su Virtus e Juvenes Dogana e accedono alla finalissima. fsgc.sm/it/notizia/cop… [©FSGC] #CoppaTitano #ritorno #semifinali x.com