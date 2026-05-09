Campionato sammarinese Scattano le semifinali | Virtus-Domagnano e Tre Penne-La Fiorita
Oggi iniziano le semifinali del campionato sammarinese con le partite di andata tra Virtus e Domagnano e tra Tre Penne e La Fiorita. Le due sfide si giocano in stadi diversi, con le squadre che cercano di ottenere un vantaggio prima del ritorno. La competizione prosegue con le squadre che si preparano ad affrontare questa fase decisiva della stagione.
Scattano oggi le semifinali di andata dei playoff del campionato sammarinese, con due sfide che promettono scintille. Alle 15 ad Acquaviva, la Virtus sfida il Domagnano. I neroverdi di Bizzotto partono favoriti grazie alla migliore posizione in regular season, ma i ’lupi’ di mister Amati sanno come colpire: lo hanno già dimostrato in stagione con la zampata di Bonetti. Il Domagnano punta tutto sul bomber del campionato, autore di 26 centri, mentre la Virtus ritrova Passaniti tra i pali. Alle 18 sul campo di Dogana va in scena il ’clasico’ tra Tre Penne e La Fiorita. Regna l’equilibrio tra due corazzate abituate ai trofei. I biancazzurri di Bonini godono del vantaggio del piazzamento in classifica (decisivo in caso di parità nel doppio confronto), ma dovranno rinunciare allo squalificato Peluso.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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