Campionato sammarinese Scattano le semifinali | Virtus-Domagnano e Tre Penne-La Fiorita

Oggi iniziano le semifinali del campionato sammarinese con le partite di andata tra Virtus e Domagnano e tra Tre Penne e La Fiorita. Le due sfide si giocano in stadi diversi, con le squadre che cercano di ottenere un vantaggio prima del ritorno. La competizione prosegue con le squadre che si preparano ad affrontare questa fase decisiva della stagione.

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